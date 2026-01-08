Nevicata a Siena, tutte le scuole chiuse

SIENA, 08 GEN - Siena si è svegliata sotto la neve. Una precipitazione inaspettata poco prima dell'alba ha imbiancato tetti e strade e in seguito anche alla conseguente formazione di ghiaccio il Comune ha disposto che "per la giornata di oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale". "Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare comunque con prudenza" prosegue la nota del comune di Siena. Non si registrano particolari criticità nella viabilità della città e delle zone limitrofe. "A seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiusi anche i centri anziani e per disabili sul territorio comunale" spiega sempre il Comune.