Nevica nel Bergamasco, disagi per i treni dei pendolari

BERGAMO, 21 NOV - Da questa mattina nevica sull'intero territorio bergamasco, con intensità maggiore in montagna, ma anche fiocchi nel capoluogo e in pianura. Mentre non si registrano particolari problemi sulle strade, la nevicata sta creando disagi sulla rete ferroviaria: risultano infatti cancellati numerosi treni da Bergamo verso Milano, tra cui quelli delle 7,02 e delle 10,02 per Milano, ma anche l'8,23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7,05 per Bergamo. Numerosi i ritardi a causa della neve e a causa dei treni guasti sulla tratta dei pendolari: tra questi, il treno delle 6,02 da Bergamo a Milano Centrale che si è fermato all'altezza di Dalmine-Verdello per un guasto. I ritardi sono dai 40 minuti in avanti: sono stati previsti bus sostitutivi.