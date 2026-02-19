Giornale di Brescia
Nevi, sul dl sicurezza in corso valutazioni su profili di costituzionalità

ROMA, 19 FEB - "Il decreto Sicurezza è una norma molto delicata. Se ci stiamo prendendo un po' più di tempo è proprio perché vogliamo fare un lavoro serio e approfondito, anche perché sono ancora in corso valutazioni su alcuni profili di costituzionalità che riteniamo fondamentali". Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Rainews24. "C'è un problema reale di sicurezza - ha proseguito - nonostante questo governo sia riuscito a mantenere la situazione sotto controllo. È vero che si registra un aumento della microcriminalità, dovuto a molteplici fattori, ed è proprio per questo abbiamo deciso di intervenire nuovamente per rendere le norme ancora più efficaci. Di fronte a tutto questo, l'opposizione si limita a dire no: quando denunciamo problemi di sicurezza ci accusano di essere fascisti; quando interveniamo per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato, parlano di deriva securitaria e di rischio per le libertà personali o per la libertà di manifestare. Occorre rafforzare il quadro normativo, ma anche investire nella prevenzione e nel controllo del territorio".

Argomenti
ROMA

