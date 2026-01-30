Nevi, per i disastri del maltempo attivare il fondo Ue di solidarietà

ROMA, 30 GEN - "Forza Italia, su proposta del ministro Tajani, ha avanzato la richiesta di attivare il Fondo di Solidarietà europeo per garantire ristori alle popolazioni e alle imprese colpite dal maltempo, come già avvenuto per l'alluvione in Emilia-Romagna. Gli Stati da soli non ce la fanno: ciò che chiediamo da tempo all'Europa è di farsi carico dell'emergenza attraverso un grande piano europeo sul cambiamento climatico e sulla necessità di allocare adeguate risorse per mettere in sicurezza i territori». Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Coffee Break. "Quanto alle polemiche sul Ponte, l'ho detto e lo ribadisco: non dobbiamo confondere capitoli di bilancio destinati a finalità diverse. Da una parte ci sono i fondi destinati al Ponte sullo Stretto, che riguardano gli investimenti, dall'altra vi è la necessità di reperire risorse per far fronte ai danni causati dal maltempo e garantire ristori a famiglie e imprese", ha concluso.