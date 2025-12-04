Giornale di Brescia
Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e piogge fino a venerdì

ROMA, 04 DIC - Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e piogge fino a venerdì. Persiste l'ondata di maltempo su tutta l'Italia. Una situazione che cambierà radicalmente per il ponte dell'Immacolata, grazie ad un anticiclone che porterà giornate soleggiate e insolitamente miti per il periodo, soprattutto al Centro-Sud. E' quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - le prime piogge interesseranno il Nord Ovest e la Sardegna, con il ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota. Il maltempo, poi, si estenderà velocemente alle regioni del Centro". Precipitazioni intense colpiranno in particolare la Sicilia orientale, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. "In alcune zone - sottolinea - potrebbero cadere 80-100 mm di pioggia in poco tempo". Da venerdì un robusto campo di alta pressione tenderà a espandersi sul Mediterraneo bloccando sia il passaggio delle perturbazioni atlantiche sia le irruzioni fredde dal Nord Europa. Per il weekend sono previste giornate soleggiate e temperature in rialzo. Nel dettaglio: - Giovedì 4. Al Nord: piogge sparse specie al Nord-Ovest; neve sulle Alpi. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: maltempo mattutino sulla Puglia, migliora un po' altrove. - Venerdì 5. Al Nord: instabile al mattino, poi migliora. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: piogge sulle Tirreniche. - Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole. Al Centro: nubi sparse, venti da Nord. Al Sud: deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia. Tendenza: bel tempo per il Ponte dell'Immacolata salvo qualche pioggia residua al Sud.

