Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Neve sull'Appennino, imbiancato il confine tra Marche e Umbria

AA

FABRIANO, 04 GEN - Nevica sull'Appennino umbro-marchigiano, con precipitazioni in atto lungo la fascia di confine tra Marche e Umbria. Le nevicate vengono segnalate in particolare nell'area compresa tra Fabriano (Ancona) e Serravalle di Chienti (Macerata), a ridosso del valico di Colfiorito, dove il paesaggio è progressivamente imbiancato. Neve anche alle quote più alte dell'Appennino, a partire da Frontignano (Macerata) e sulle cime montuose dell'entroterra, con accumuli variabili in base all'altitudine e all'intensità delle precipitazioni. Secondo le previsioni, le nevicate dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore serali e continuare nella giornata di domani, con possibili fenomeni anche nel giorno dell'Epifania. L'intensità resta tuttavia irregolare e soggetta a variazioni, con fasi di attenuazione alternate a nuovi rovesci. La situazione è monitorata, in particolare lungo la viabilità montana e nei tratti di collegamento tra le due regioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FABRIANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario