Neve sull'Appennino, imbiancato il confine tra Marche e Umbria

FABRIANO, 04 GEN - Nevica sull'Appennino umbro-marchigiano, con precipitazioni in atto lungo la fascia di confine tra Marche e Umbria. Le nevicate vengono segnalate in particolare nell'area compresa tra Fabriano (Ancona) e Serravalle di Chienti (Macerata), a ridosso del valico di Colfiorito, dove il paesaggio è progressivamente imbiancato. Neve anche alle quote più alte dell'Appennino, a partire da Frontignano (Macerata) e sulle cime montuose dell'entroterra, con accumuli variabili in base all'altitudine e all'intensità delle precipitazioni. Secondo le previsioni, le nevicate dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore serali e continuare nella giornata di domani, con possibili fenomeni anche nel giorno dell'Epifania. L'intensità resta tuttavia irregolare e soggetta a variazioni, con fasi di attenuazione alternate a nuovi rovesci. La situazione è monitorata, in particolare lungo la viabilità montana e nei tratti di collegamento tra le due regioni.