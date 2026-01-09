Neve sulla pianura veneta, ma senza accumuli a terra

VENEZIA, 09 GEN - Una leggera nevicata, ma senza accumuli significativi a terra, sta interessando nella mattinata di oggi buona parte della pianura del Veneto. Le province maggiormente coinvolte sono Vicenza, Padova e Treviso, ma qualche fiocco bianco si è registrato anche nel Veneziano. Nessun problema per la circolazione stradale dove tuttavia il pericolo maggiore è rappresentato dalla formazione di ghiaccio dopo che nella notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutta la regione. Mezzi spargisale in azione dall'alba a Vicenza e negli altri capoluoghi veneti soprattutto nei ponti e nei viadotti, proprio per scongiurare la presenza di tratti ghiacciati. Precipitazioni ancora più modeste sono in atto in montagna dove le basse temperature (-4°C ad Asiago, sull'Altopiano vicentino dei 7 Comuni, alle ore 10.00 di oggi) non facilitano le precipitazioni nevose. Secondo le previsioni meteo, la perturbazione è tuttavia transitoria e non dovrebbe portare a nevicate significative né in città né in montagna.