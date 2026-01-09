Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Neve sulla pianura veneta, ma senza accumuli a terra

AA

VENEZIA, 09 GEN - Una leggera nevicata, ma senza accumuli significativi a terra, sta interessando nella mattinata di oggi buona parte della pianura del Veneto. Le province maggiormente coinvolte sono Vicenza, Padova e Treviso, ma qualche fiocco bianco si è registrato anche nel Veneziano. Nessun problema per la circolazione stradale dove tuttavia il pericolo maggiore è rappresentato dalla formazione di ghiaccio dopo che nella notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutta la regione. Mezzi spargisale in azione dall'alba a Vicenza e negli altri capoluoghi veneti soprattutto nei ponti e nei viadotti, proprio per scongiurare la presenza di tratti ghiacciati. Precipitazioni ancora più modeste sono in atto in montagna dove le basse temperature (-4°C ad Asiago, sull'Altopiano vicentino dei 7 Comuni, alle ore 10.00 di oggi) non facilitano le precipitazioni nevose. Secondo le previsioni meteo, la perturbazione è tuttavia transitoria e non dovrebbe portare a nevicate significative né in città né in montagna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario