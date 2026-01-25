Neve su Cortina prima delle Olimpiadi, 15 centimetri nella notte

VENEZIA, 25 GEN - Dopo un paio di mesi senza precipitazioni, la scorsa notte la neve è scesa sulle Dolomiti venete e su Cortina D'Ampezzo, che si è imbiancata a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali. Sulla conca ampezzana - secondo i dati dell'Arpav - sono caduti 15 centimetri di neve fresca, mentre è di 12 centimetri l'apporto sul passo Falzarego, a quasi 2000 metri, e 10 a Ra Valles, sulle Tofane. Sul resto delle Dolomiti settentrionali non sono caduti più di 10 centimetri. Più abbondanti invece le nevicate sulle Dolomiti meridionali, con 25 centimetri ad Alleghe, sulle Pale di San Martino-Taibon e sul Nevegal. Ad Asiago, a Cima XII ne sono infine caduti 28. Secondo le previsioni del tempo, la nevicata dovrebbe proseguire per la giornata di oggi, ma da domani tornerà il sole, con temperature che risaliranno sopra lo zero.