Neve nell'Aretino, doppio intervento di soccorso dei vigili del fuoco

FIRENZE, 26 MAR - Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo la notte scorsa per soccorrere un'automobilista e un camion bloccati dalla neve. I pompieri del distaccamento volontari di Pratovecchio sono intervenuti intorno alle 3 circa, nel passo della Consuma per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con la propria auto: recuperata è stata accompagnata alla propria abitazione. Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve nella strada della Consuma. I vigili del fuoco hanno liberato la strada mettendo in sicurezza il mezzo pesante in un'area di sosta. In provincia di Firenze, a causa delle cattive condizioni meteo, i vigili del fuoco hanno invece effettuato sei interventi per alberi caduti e rami pericolanti. Per oggi la protezione civile regionale ha emesso, a causa dell'aria fredda dal Nord Europa, un codice giallo per neve per le aree nord-orientali della Toscana, per vento su tutta la regione e per mareggiate su costa e isole