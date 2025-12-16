Neve in Piemonte, forte pericolo di valanghe nel Cuneese

TORINO, 16 DIC - In Piemonte il pericolo valanghe oggi è cresciuto, fino a forte (grado 4 in una scala di 5) soprattutto nella zona del Cuneese, dopo le intense precipitazioni nevose della notte. Nel resto delle montagne piemontesi il pericolo va da debole a moderato (di grado 1 e 2). Lo rende noto l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) nel bollettino valanghe. Maltempo diffuso è previsto per la seconda parte della giornata odierna, con fenomeni più intensi attesi sul settore sudorientale al confine con la Liguria. La quota neve sarà in rialzo nel corso del pomeriggio, fino a portarsi mediamente al di sopra dei 1.000-1.200 metri su tutto il territorio regionale. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche inizierà da domani.