Neve in Altomolise, coltre bianca fino a 30 centimetri

CAPRACOTTA, 18 MAR - Il colpo di coda dell'inverno ha portato neve in Altomolise, come annunciato dal bollettino della Protezione civile, a quote superiori ai 700 metri: la neve ha vestito di bianco molti centri della provincia di Isernia, in particolare Pescopennataro e Capracotta dove già si segnala un coltre di 30 centimetri e temperature di qualche grado sotto lo zero termico. Sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargi sale e tutte le strade sono transitabili con pneumatici da neve o catene a bordo.