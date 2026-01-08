Neve e vento, decine di interventi dei vigili del fuoco nel Nuorese

NUORO, 08 GEN - Il centro Sardegna si è risvegliato stamattina sotto una sottile coltre bianca spazzata via in poche ore dalla pioggia e dal vento intensi che stanno imperversando sull'isola e che stanno creando numerosi problemi, soprattutto alla viabilità locale. Dalle prime ore del mattino le squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e dei distaccamenti di Macomer, Siniscola e Lanusei sono impegnate in interventi dovuti proprio al maltempo. I vigili hanno dovuto rimuovere numerosi alberi abbattuti dal vento sulle carreggiate. Diversi gli interventi per mettere in sicurezza cavi elettrici e pali telefonici pericolanti e anche su alcuni edifici che hanno palesato problemi di staticità in vari centri della provincia e a Nuoro città. Imbiancato il monte Limbara, in Gallura, e naturalmente il Gennargentu, con le vette più alte della Sardegna dove nel week end sono attesi numerosi turisti per godersi la prima neve dell'anno.