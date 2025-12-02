Netflix presenta un'offerta per acquisire Warner Bros

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 DIC - Il gigante dello streaming Netflix ha presentato un'offerta prevalentemente in contanti per l'acquisizione del gruppo televisivo e cinematografico Warner Bros Discovery, mentre il leggendario studio hollywoodiano, gravato dai debiti, prosegue con una vendita che potrebbe rivoluzionare il panorama mediatico statunitense, stando a quanto riportato da Afp. Secondo Bloomberg, Netflix si è unita a Paramount Skydance e Comcast, proprietaria di NBC Universal, nel secondo round di un'asta che si è svolta durante le festività del Ringraziamento negli Stati Uniti. La società madre di HBO, CNN e dello studio cinematografico Warner Bros. si è ufficialmente messa in vendita a ottobre dopo aver ricevuto numerose offerte spontanee, accantonando una prevista divisione in due entità separate: una focalizzata sullo streaming e sugli studi, l'altra sulle reti via cavo tradizionali. Warner Bros. Discovery era stata originariamente presa di mira da Paramount, recentemente acquisita dalla famiglia miliardaria del settore tecnologico del fondatore di Oracle Larry Ellison, uno degli uomini più ricchi del mondo. Netflix, il più grande servizio di streaming al mondo con oltre 280 milioni di abbonati a livello globale, sta lavorando a un prestito ponte per decine di miliardi di dollari per finanziare la sua potenziale acquisizione, secondo fonti citate da Bloomberg. L'accordo rafforzerebbe le già considerevoli capacità di produzione di contenuti di Netflix e si assicurerebbe asset premium come gli studi HBO e Warner Bros. Probabilmente, inoltre, sarebbe sottoposto a un attento esame da parte delle autorità antitrust negli Stati Uniti e potenzialmente in altri importanti mercati. (ANSA-AFP).