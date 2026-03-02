Giornale di Brescia
NetBlocks, Iran senza Internet da 48 ore

ROMA, 02 MAR - L'Iran è ancora in blackout di internet che dura ormai da almeno 48 ore, secondo quanto riferito dall'organismo di controllo sulla sicurezza informatica NetBlocks. L'interruzione, che riguarda anche le linee telefoniche, ha reso difficile comprendere la portata degli eventi che si stanno verificando sul campo, compreso il numero delle vittime.

