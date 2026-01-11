Giornale di Brescia
Italia e Estero

Netblocks, 'in Iran prosegue il blackout di internet'

ROMA, 11 GEN - Il blocco di internet in Iran, imposto a seguito delle proteste contro il governo rimane in vigore e dura ormai da oltre 60 ore: lo stima Netblocks. "La misura di censura rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento chiave per il futuro del Paese", scrive il monitor su X, aggiungendo che il blackout "ha ormai superato le 60 ore".

