Netblocks, blackout di internet a Teheran e in altre città
AA
ROMA, 08 GEN - L'ente di controllo online Netblocks segnalato su X un blackout di Internet a Teheran e in molte città del'Iran. "L'evento segue una serie di crescenti misure di censura digitale che prendono di mira le proteste in tutto il Paese e ostacolano il diritto del pubblico a comunicare in un momento critico", afferma il gruppo sui social.
