Netanyahu, vasta operazione dell'Idf per trovare la salma dell'ultimo ostaggio

TEL AVIV, 25 GEN - Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato questa sera che "l'Idf sta conducendo un'operazione per individuare il soldato caduto e ancora in ostaggio a Gaza, sergente maggiore Ran Gvili". "L'operazione si svolge in un cimitero nel nord della Striscia di Gaza e comprende ampie attività di perlustrazione, basate sull'esauriente utilizzo di tutte le informazioni di intelligence in nostro possesso. Questo sforzo continuerà per tutto il tempo necessario. Lo Stato di Israele è determinato a riportare Ran Gvili a una sepoltura in Israele. La sua famiglia viene costantemente aggiornata ed è a conoscenza dei dettagli dell'operazione", ha aggiunto.