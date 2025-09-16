Giornale di Brescia
Italia e Estero

Netanyahu, Trump mi ha invitato alla Casa Bianca

epa12016436 US President Donald J. Trump (C) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) as he arrives for a meeting at the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 07 April 2025. President Trump and Prime Minister Netanyahuâ€™s East Room press conference has been cancelled. EPA/SHAWN THEW
AA

TEL AVIV, 16 SET - "Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Avverrà tra due settimane, di lunedì, dopo il mio discorso all'assemblea generale dell'Onu. Ho avuto alcune conversazioni con lui dopo l'attacco a Doha, tutte molto positive". Lo ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu durante una conferenza stampa questa sera.

TEL AVIV

