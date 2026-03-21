Netanyahu, 'serata difficile, determinati a colpire ancora il nemico'

ROMA, 21 MAR - "Questa è una serata molto difficile nella battaglia per il nostro futuro. Poco fa ho parlato con il sindaco di Arad, Yair Maayan, e gli ho chiesto di trasmettere, a nome di tutti i cittadini di Israele, le nostre preghiere per la guarigione dei feriti". E' quanto afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu, su X. "Ho incaricato la direttrice generale del mio ufficio di fornire tutta l'assistenza necessaria insieme a tutti i ministeri del governo - aggiunge -. Rafforzo le forze di emergenza e di soccorso che stanno operando sul campo in questo momento e invito tutti a seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Siamo determinati a continuare a colpire i nostri nemici su tutti i fronti".