Netanyahu, 'senza liberazione ostaggi il piano non andra avanti'

epa12415217 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at a press conference with US President Donald Trump in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end Israel's on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EPA/JIM LO SCALZO / POOL
ROMA, 05 OTT - Incontrando i membri del Gvura Forum, un'organizzazione di destra che rappresenta le famiglie dei soldati uccisi in azione a Gaza, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che nessun altro elemento del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un cessate il fuoco a Gaza andrà avanti finché non sarà rilasciato ogni singolo ostaggio. E' quanto si legge sul Times of Israel. "Finché non verrà rispettata il primo punto, il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, finché l'ultimo degli ostaggi, tutti quanti, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo agli altri punti". Se Hamas non rilascerà gli ostaggi "entro il termine stabilito dal Presidente Trump" (di 72 ore dall'accordo, ndr), ha affermato, Israele tornerà all'offensiva a Gaza "con il pieno appoggio di tutti i Paesi coinvolti". "La pressione di Trump sta aumentando - ha detto al gruppo durante l'incontro di 40 minuti a Gerusalemme -. Trump non esiterà ad aspettare più a lungo di quanto previsto. Questa volta, è determinato". Netanyahu ha promesso inoltre che l'Autorità Nazionale Palestinese non gestirà la Striscia di Gaza dopo la guerra. "Nessun rappresentante di Hamas o dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà coinvolto nel controllo della Striscia".

