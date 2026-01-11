Giornale di Brescia
Italia e Estero

Netanyahu, 'se il regime cadrà torneremo partner con l'Iran'

ROMA, 11 GEN - Intervenendo all'inizio della riunione di gabinetto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che Israele e Iran torneranno a essere partner dopo la caduta del regime di Teheran. "Stiamo trasmettendo forza agli eroici e coraggiosi cittadini dell'Iran e, una volta caduto il regime, faremo del bene insieme a beneficio di entrambi i popoli", ha detto citato dal Times of Israel. "Tutti speriamo che la nazione persiana venga presto liberata dal giogo della tirannia", ha continuato Netanyahu. "E quando quel giorno arriverà, Israele e Iran torneranno a essere partner fedeli nella costruzione di un futuro di prosperità e pace".

Argomenti
ROMA

