Netanyahu, 'rapporto Onu sulla carestia una palese bugia'

epa12298677 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. EPA/Ronen Zvulun / POOL
AA

GERUSALEMME, 22 AGO - Il rapporto Onu che dichiara la carestia a Gaza è una "palese menzogna": lo afferma l'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Israele ha una politica per prevenire la carestia, non per provocarla", sottolinea l'ufficio in una nota su X. "Dall'inizio della guerra Israele ha permesso l'ingresso di 2 milioni di tonnellate di aiuti nella Striscia, più di una tonnellata a persona". E "continuerà a agire responsabilmente, garantendo che gli aiuti raggiungano i civili e distruggendo la macchina del terrore di Hamas. La campagna di carestia orchestrata da Hamas non ci impedirà di liberare i nostri ostaggi ed eliminare Hamas".

