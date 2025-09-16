Netanyahu,Qatar finanzia Hamas, l'attacco era giustificato
epa12227800 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) walks to a meeting with bipartisan Senate leadership in the US Capitol, in Washington, DC, USA 09 July 2025. EPA/SHAWN THEW
AA
ROMA, 16 SET - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato in conferenza stampa che il Qatar finanzia Hamas e che l'attacco a Doha era "giustificato".
