Netanyahu,Qatar finanzia Hamas, l'attacco era giustificato

epa12227800 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) walks to a meeting with bipartisan Senate leadership in the US Capitol, in Washington, DC, USA 09 July 2025. EPA/SHAWN THEW
ROMA, 16 SET - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato in conferenza stampa che il Qatar finanzia Hamas e che l'attacco a Doha era "giustificato".

ROMA

