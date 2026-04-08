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Netanyahu, 'pronti a riprendere la guerra in Iran in qualsiasi momento'

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TEL AVIV, 08 APR - "Il cessate il fuoco è entrato in vigore in pieno coordinamento con Israele. Non si tratta della fine della campagna, ma di una tappa verso il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi. Li raggiungeremo, o tramite l'accordo, o con la ripresa dei combattimenti. Israele ha ottenuto risultati eccezionali. E siamo pronti a riprendere" i combattimenti "in qualsiasi momento". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video.

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