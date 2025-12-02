Giornale di Brescia
Netanyahu, possibile accordo con Siria ma in sicurezza

TEL AVIV, 02 DIC - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che "è possibile raggiungere un accordo con la Siria", ma rimanendo fermi sulla sicurezza di Israele. "Siamo determinati a difendere le nostre comunità ai confini, compreso il confine settentrionale, a impedire l'insediamento di terroristi e attività ostili contro di noi, a proteggere i nostri alleati drusi e a garantire che Israele sia al sicuro", ha detto Netanyahu in visita ai militari rimasti feriti negli scontri di venerdì in Siria. Ieri Donald Trump aveva messo in guardia Netanyahu dal non "interferire con l'evoluzione della Siria verso uno Stato prospero".

