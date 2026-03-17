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Netanyahu, morte di Larijani offre a iraniani l'opportunità di rovesciare il regime

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TEL AVIV, 17 MAR - ''Abbiamo eliminato Ali Larijani, il boss dei Guardiani della Rivoluzione, il gruppo di gangster che de facto governa l'Iran e insieme a lui anche il capo della Forza Basij che diffonde il terrore tra la popolazione iraniana''. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video. ''Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e stiamo indebolendo questo regime nella speranza di dare al popolo iraniano la possibilità di rovesciarlo. Non accadrà tutto in una volta, non sarà facile. Ma se persevereremo, daremo loro la possibilità di prendere in mano il proprio destino".

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