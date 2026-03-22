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Italia e Estero

Netanyahu, l'Iran ha provato di essere un pericolo per il mondo

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TEL AVIV, 22 MAR - "Se volete la prova che l'Iran mette in pericolo il mondo intero, le ultime 48 ore ve l'hanno fornita". Lo ha detto il il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita ad Arad, una delle località colpite ieri sera da un attacco che ha causato 175 feriti. "Hanno lanciato un missile balistico intercontinentale contro Diego Garcia. Si tratta di una gittata di 4.000 chilometri. L'ho sempre detto. Ora hanno la capacità di raggiungere zone profonde dell'Europa". E ancora: "Di quali altre prove avete bisogno per convincervi che questo regime, che minaccia il mondo intero, debba essere fermato?".

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