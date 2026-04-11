Netanyahu, 'la guerra ha annientato i programmi nucleari iraniani'

GERUSALEMME, 11 APR - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che la campagna congiunta israelo-americana contro l'Iran è riuscita ad "annientare" i programmi nucleari e missilistici balistici della Repubblica islamica. "Siamo riusciti a schiacciare il programma nucleare e il programma missilistico", ha affermato Netanyahu in una dichiarazione televisiva, aggiungendo che la guerra contro Teheran ha anche indebolito la leadership iraniana e i suoi alleati regionali. "Volevano strangolarci, e (ora) noi stiamo strangolando loro. Ci hanno minacciato di annientamento, e ora stanno lottando per la sopravvivenza".