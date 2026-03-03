Netanyahu, 'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari, ora o mai più

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 02 MAR - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi, rendendo urgente l'attacco al Paese. "Hanno iniziato a costruire nuovi siti, nuovi luoghi, bunker sotterranei, che avrebbero reso immuni i loro programmi di missili balistici e di bombe atomiche nel giro di pochi mesi", ha dichiarato Netanyahu a Fox News. "Se non si interviene ora, non si potrà intervenire in futuro". "Se non si interviene ora, non sarà possibile farlo in seguito, e allora potrebbero ricattare e minacciare l'America, Israele e tutti gli altri" ha detto ancora Netanyahu, la cui intervista è stata ripresa dall'israeliana Kan News. "Non avremo una guerra infinita", ha insistito, assicurando che si tratterà invece di un'azione "rapida e decisiva". (ANSA-AFP).