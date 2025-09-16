Netanyahu, iniziata l'operazione intensiva a Gaza City
epa12380603 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the opening event of a bipartisan delegation of American legislators to Israel, at the Foreign Ministry in Jerusalem, 15 September 2025. The delegation includes 250 legislators from all 50 U.S. states – five elected officials from each state. EPA/DEBBIE HILL / POOL
AA
TEL AVIV, 16 SET - "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva a Gaza City, questa è una fase cruciale, il 40% degli abitanti della città è stato evacuato. Più di 350.000 residenti hanno già lasciato la città, e l'esodo è continuato durante la notte." Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu questa mattina all'inizio della sua testimonianza in tribunale, aggiungendo: "Non ho chiesto porte chiuse per far capire che lo Stato di Israele si trova in una posizione cruciale". La dichiarazione è stata la premessa per chiedere di essere esentato dalla sua testimonianza regolarmente programmata a causa di "cose ;;importanti che stanno accadendo".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti