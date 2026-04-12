Netanyahu in visita alle truppe nel sud del Libano, 'la guerra continua'

- TEL AVIV, 12 APR - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha visitato oggi le truppe israeliane nel Libano meridionale, insieme al ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore. ''La guerra continua, anche all'interno della zona di sicurezza in Libano. I nostri nemici - l'Iran e l'Asse del Male - volevano distruggerci, e ora stanno combattendo per la propria sopravvivenza'', ha detto Netanyahu in una dichiarazione video registrata nei pressi di una postazione militare israeliana. ''Abbiamo sventato la minaccia di invasione dal Libano grazie a questa fascia di sicurezza, e stiamo eliminando il pericolo dei missili anticarro e dei razzi. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente'', ha aggiunto Netanyahu.