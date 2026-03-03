Netanyahu, in Iran azione rapida, aprirà strada a pace con Paesi arabi

TEL AVIV, 03 MAR - "Non avremo una guerra infinita qui. Il regime terroristico è nel punto più debole da quando ha strappato l'Iran al coraggioso popolo iraniano 47 anni fa. Questa sarà un'azione rapida e decisiva". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista rilasciata a Fox News. "Penso che questo aprirà la strada a molti trattati di pace con altri Paesi arabi e musulmani. L'Arabia Saudita avrà molto da guadagnare. Tutti questi Paesi sono minacciati dall'Iran, vogliono che il regime cada, anche se non lo dicono pubblicamente. Se l'Iran viene rimosso, è un grande vantaggio per Riad e per questi altri Paesi".