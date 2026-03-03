Netanyahu, il regime iraniano è 'fanatico e irriformabile'

ROMA, 03 MAR - "Il motivo per cui abbiamo dovuto agire ora è che, dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici, ci si aspettava che avrebbero imparato la lezione, ma non l'hanno fatto. Perché sono irriformabili, sono totalmente fanatici su questo, sull'obiettivo di distruggere l'America". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Fox News, citato da Al Jazeera, riferendosi al regime di Teheran. Netanyahu ha anche affermato, si legge nella trascrizione dell'intervista pubblicata dall'israeliana Kan News, che "l'Iran grida 'Morte all'America' e 'Morte a Israele' da anni. Gli iraniani hanno bombardato le ambasciate statunitensi, hanno tentato due volte di assassinare Trump, hanno ucciso i propri cittadini e hanno dispiegato una rete terroristica". "Questo è un regime impegnato a danneggiare l'America", ha aggiunto. "Era imperativo agire subito e avevamo bisogno di un nuovo alleato come Trump per farlo. Dovevamo agire subito, altrimenti l'Iran avrebbe ottenuto l'immunità". Il primo ministro ha elogiato il presidente degli Stati Uniti: "Quando America e Israele lavorano insieme, accadono cose straordinarie. Non sarebbero mai accadute senza la sua leadership. L'ho incontrato prima del suo secondo giuramento e la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Dobbiamo impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare', perché vedeva in ciò una minaccia chiara e immediata per gli Stati Uniti". "Quando c'è un regime come quello iraniano che vuole distruggere gli Stati Uniti, questa è la minaccia più grande per l'America", ha dichiarato. "Abbiamo cercato di agire inizialmente con l'Operazione Midnight Hammer, ma non hanno imparato la lezione. I negoziati non hanno funzionato e abbiamo dovuto agire".