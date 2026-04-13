Netanyahu, il cessate il fuoco con l'Iran potrebbe finire molto presto
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ROMA, 13 APR - Secondo quanto riportato dal Canale 12 israeliano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ritiene che il cessate il fuoco con l'Iran potrebbe essere messo in discussione "in brevissimo tempo". Netanyahu afferma di aver parlato ieri con il vicepresidente Usa JD Vance dopo il fallimento dei negoziati.
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