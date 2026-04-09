Netanyahu, 'ho ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano'

- TEL AVIV, 09 APR - "Alla luce dei ripetuti appelli del Libano ad avviare negoziati diretti con Israele, ieri durante la riunione del Consiglio dei Ministri ho dato la direttiva di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano. I negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull'instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. Israele apprezza l'appello odierno del Primo Ministro libanese sul disarmo di Beirut". Lo comunica il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.