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Netanyahu, 'ho ordinato all'Idf di attaccare con vigore Hezbollah in Libano'

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ROMA, 25 APR - A seguito delle numerose violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l'ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato che "il primo ministro Benyamin Netanyahu ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di attaccare con vigore gli obiettivi di Hezbollah in Libano". Lo scrive Ynet.

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