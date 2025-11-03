'Netanyahu è favorevole a pena di morte per i terroristi'
epa12493272 Children walk next to destroyed houses at Al Yarmouk road in Gaza City, Gaza Strip, 30 October 2025, amid a ceasefire between Israel and Hamas. Following Israeli claims that Hamas violated the ceasefire, Prime Minister Netanyahu ordered military strikes on the Gaza Strip on 28 October. In response, Hamas announced it was postponing the planned handover of a recovered hostage's body, citing Israeli truce violations. EPA/MOHAMMED SABER
ROMA, 03 NOV - Il primo ministro Benjamin Netanyahu sostiene il disegno di legge per introdurre la pena di morte per i terroristi: lo ha dichiarato Gal Hirsch, responsabile degli ostaggi del governo, alla Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset prima dell'avvio del voto. Lo riportano i media israeliani. "La posizione del primo ministro, con cui ho parlato prima del dibattito, è a favore del disegno di legge", ha detto Hirsch spiegando che in precedenza si era opposto al disegno di legge quando a Gaza c'erano ancora degli ostaggi, ma ha dichiarato alla commissione che ora che sono stati tutti rimpatriati, la posizione è cambiata.
