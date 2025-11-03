'Netanyahu è favorevole a pena di morte per i terroristi'

ROMA, 03 NOV - Il primo ministro Benjamin Netanyahu sostiene il disegno di legge per introdurre la pena di morte per i terroristi: lo ha dichiarato Gal Hirsch, responsabile degli ostaggi del governo, alla Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset prima dell'avvio del voto. Lo riportano i media israeliani. "La posizione del primo ministro, con cui ho parlato prima del dibattito, è a favore del disegno di legge", ha detto Hirsch spiegando che in precedenza si era opposto al disegno di legge quando a Gaza c'erano ancora degli ostaggi, ma ha dichiarato alla commissione che ora che sono stati tutti rimpatriati, la posizione è cambiata.