Netanyahu dopo l'attacco in Michigan, 'l'antisemitismo non conosce confini'

ROMA, 13 MAR - "L'antisemitismo non conosce limiti né confini. Israele viene attaccato perché è lo Stato ebraico. Il Temple of Israel a Detroit è stato attaccato oggi perché è un luogo di culto ebraico". Lo dichiara il premier israeliano Benyamin Netanyahu su X, dopo la sparatoria in Michigan, rendendo "omaggio al coraggioso personale di sicurezza della sinagoga per l'intervento tempestivo. Hanno salvato delle vite". "Non ci inchiniamo agli attacchi antisemiti in Israele e sono grato al presidente Trump per la sua ferma posizione contro gli attacchi antisemiti in America", ha concluso.

ROMA

