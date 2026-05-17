- TEL AVIV, 17 MAG - 'Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare''. Lo riporta Ynet citando una fonte israeliana in riferimento alla telefonata, durata più di mezz'ora, avvenuta oggi tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu con il presidente Usa Donald Trump e conclusasi a ridosso dell'inizio della riunione di gabinetto israeliano in corso.
Netanyahu dopo colloquio con Trump, 'deve prendere una decisione sull'Iran'
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