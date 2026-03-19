Netanyahu, 'dopo 20 giorni di raid, Iran non è in grado di arricchire uranio'

TEL AVIV, 19 MAR - "Dopo 20 giorni di attacchi, oggi l'Iran non ha la capacità di arricchire uranio né di produrre missili balistici. E continuiamo a colpire". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa, la seconda da quando è iniziata l'operazione 'Il Ruggito del leone'.