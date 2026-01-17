Giornale di Brescia
Netanyahu contro i nomi in Board of Peace, 'contrari a nostra politica'

TEL AVIV, 17 GEN - L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu rende noto che "l'annuncio sulla composizione del comitato direttivo di Gaza, che è subordinato alla Conferenza di Pace, non è stato coordinato con Israele ed è contrario alla sua politica. Il Primo Ministro ha incaricato il Ministro degli Affari Esteri di sollevare la questione con il Segretario di Stato degli Stati Uniti".

TEL AVIV

