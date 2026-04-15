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Netanyahu, 'Continuiamo a colpire Hezbollah e sull'Iran siamo pronti a ogni scenario'

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''Le nostre forze continuano a colpire Hezbollah e siamo sul punto di conquistare Bint Jbeil. Ieri ho dato istruzioni all'Idf di continuare a rafforzare la zona di sicurezza''. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione video. ''I nostri amici americani ci tengono costantemente aggiornati sui colloqui con l'Iran. I nostri obiettivi sono gli stessi. Nell'eventualità di una ripresa dei combattimenti, siamo preparati a qualsiasi scenario'', ha aggiunto.

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