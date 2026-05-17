Netanyahu, 'consapevoli della situazione in Iran, parlerò oggi con Trump'

ROMA, 17 MAG - "Siamo ben consapevoli della situazione in Iran. Parlerò oggi stesso con Trump". Lo afferma il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, come riporta Haartez. Netanyahu ha convocato questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, secondo quanto riferito al Times of Israel dall'ufficio di uno dei ministri presenti. Al "piccolo gabinetto di sicurezza" partecipano solitamente il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar, il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir.