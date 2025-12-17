Giornale di Brescia
Netanyahu annuncia l'approvazione dell'accordo sul gas con l'Egitto

GERUSALEMME, 17 DIC - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'approvazione dell'accordo sul gas con l'Egitto. L'accordo vale 30 miliardi di euro, dei quali più della metà andranno allo Stato di Israele. In una dichiarazione, Netanyahu ha affermato: "L'accordo rafforza la posizione di Israele come potenza energetica regionale e contribuisce alla stabilità della nostra regione. Incoraggia altre aziende a investire nell'esplorazione del gas nelle acque economiche di Israele". Nell'accordo, ha detto il premier israeliano, è coinvolta la multinazionale americana Chevron.

