Netanyahu ai Pasdaran, 'chi si arrende verrà risparmiato'

TEL AVIV, 07 MAR - ''I Guardiani della Rivoluzione sono nel nostro mirino. Chi abbandonerà le armi sarà graziato, altrimenti lo colpiremo. Al popolo iraniano: il momento della verità si avvicina. La liberazione dal giogo del regime dipende da voi. Credo che se vi presenterete nel momento della verità, non sarà lontano il giorno in cui Israele e Iran torneranno a essere amici coraggiosi'', lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un video.