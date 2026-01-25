Giornale di Brescia
Netanyahu, accettiamo la riapertura di Rafah con pieno controllo di Israele

TEL AVIV, 26 GEN - L'ufficio del primo ministro israeliano rende noto che "nell'ambito del piano in 20 punti del presidente Trump, Israele ha accettato di aprire il valico di Rafah con un'apertura limitata al solo transito di persone, sotto un meccanismo di pieno controllo israeliano". "L'apertura del valico è stata subordinata al ritorno di tutti gli ostaggi vivi e all'impegno del 100% da parte di Hamas nella restituzione di tutti gli ostaggi vivi e morti. In queste ore, l'Idf sta conducendo un'operazione per riportare in Israele il rapito deceduto, Ran Gvily. Al termine dell'operazione, Israele aprirà il valico di Rafah".

TEL AVIV

