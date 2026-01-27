Nessuna rottura con l'ex principe Andrea, la figlia Beatrice a cavallo con lui

LONDRA, 27 GEN - Bandito da ogni ruolo pubblico e privato negli ultimi mesi anche di tutti i titoli reali residui in seguito alle ultime rivelazioni sulle frequentazioni del passato col defunto finanziere-pedofilo americano Jeffrey Epstein, l'ex principe Andrea è ormai "un uomo depresso", stando alle cronache della stampa popolare britannica; ma il suo nucleo familiare più stretto - vale a dire le figlie Beatrice ed Eugenie - non sembra averlo affatto abbandonato. A testimoniarlo, smentendo pettegolezzi di segno contrario diffusi nei giorni scorsi da alcuni tabloid, sono immagini fatte filtrare nelle ultime ore che lo ritraggono in compagnia di entrambe. Le più recenti lo mostrano con la primogenita Beatrice, consorte dell'immobiliarista londinese e aristocratico di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi, durante una passeggiata a cavallo nel parco di Windsor. Mentre a un paio di settimane fa risalirebbe la visita ricevuta dalla secondogenita Eugenie, riferisce il sito di radio Lbc. Segnali di un rapporto fra genitore e figlie che non è stato rinnegato, al di là dell'imbarazzo che il caso Epstein continua a far aleggiare sulla monarchia e sulle stesse principesse di York: entrambe tuttora attive in ruoli ufficiali accanto re Carlo III o al principe William erede al trono, a differenza del padre o della madre Sarah Ferguson, L'ex duca di York, un tempo indicato come figlio prediletto della regina Elisabetta II, dovrebbe trasferirsi il mese prossimo dal Royal Lodge, imponente residenza reale adiacente al castello di Windsor da cui è stato sfrattato dal fratello sovrano, per essere confinato una dimora 'privata' meno sfarzosa e più periferica assegnatagli presso Sandringham, nel Norfolk inglese. Dimora in via di ristrutturazione dove è atteso prima del suo 66esimo compleanno, in calendario il 19 febbraio.