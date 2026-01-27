Giornale di Brescia
'Nessun passo indietro', presidio pro-Pal al Pd nonostante il divieto

ROMA, 27 GEN - "Il presidio è confermato. Alle 17 come previsto. Nessun passo indietro", con questo messaggio sui social gli attivisti pro-Pal annunciano che oggi saranno davanti alla sede del Pd nazionale, contro il ddl Delrio sull'antisemitismo. Il presidio è stato vietato ieri dalla Questura. "L'unica cosa che deve indietreggiare sono i ddl che vogliono criminalizzare la solidarietà con la Palestina - scrivono nel post -. La nostra memoria è buona e quando si dice: "mai più" intendiamo basta genocidio del popolo palestinese basta complicità con lo stato sionista".

