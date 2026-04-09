Neonato tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre

ROMA, 09 APR - Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così di effettuare le necessarie terapie. Dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti e muffe. In casa sono stati trovati anche circa 5 chili di marijuana e hashish. La coppia era già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio.