Neonato muore a Modena a pochi giorni dal cesareo, aperta un'inchiesta

BOLOGNA, 21 GEN - Un neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, dove poi è morto. Sul caso, dopo denuncia dei genitori del piccolo, è stata aperta un'inchiesta e sei professionisti sanitari, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo. Lo riporta l'emittente locale Trc Modena. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire le circostanze del decesso del neonato. Questa mattina in tribunale è stato conferito l'incarico per l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore. La direzione dell'Aou di Modena, oltre a esprimere cordoglio alla famiglia coinvolta, comunica di aver avviato come da prassi "una serie di accertamenti per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell'esame autoptico sul neonato che potrà fornire una risposta il più completa possibile sulle cause del decesso".